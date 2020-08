Ons Jabeur-Cori Gauff: por um lugar nas 'meias' em Lexington

Com o ténis a voltar de forma gradual ao ativo, Ons Jabeur e Cori Gauff encontram-se esta sexta-feira em Lexington, nos Estados Unidos, num duelo dos quartos-de-final que colocará frente a frente a 39.ª e a 53.ª do ranking WTA, respetivamente.



Vinda de uma vitória a três sets diante da bielorrussa, Olga Govortsova, a tunisina entra em campo praticamente em pé de igualdade em relação à oponente no que ao cansaço diz respeito, já que também Gauff ganhou a três sets na sua ronda prévia, curiosamente também diante de uma bielorrusa, no caso Aryna Sabalenka.



No que ao confronto direto, de notar que este será o primeiro duelo entre ambas.