Ons Jabeur-Garbine Muguruza: com promessa de bom ténis

Em encontro da terceira ronda de Wimbledon, a tunisina Ons Jabeur defronta esta sexta-feira a espanhola Garbine Muguruza, numa partida que colocará frente a frente a 24.ª e a 12.ª cotada na hierarquia feminina, respetivamente.



Em melhor posição, a espanhola leva vantagem no confronto direto, já que venceu o único jogo disputado entre ambas, no Hobart International do ano passado, com triunfo em três sets.



Neste torneio de Wimbledon, Muguruza leva até ao momento cerca de duas horas em court - 1:08 no jogo mais recente -, tendo jogado somente 30 jogos e 4 sets. Jabeur também disputou apenas quatro sets, mas teve mais 3 jogos para jogar e passou mais 23 minutos em campo no total do torneio até ao momento. Uma diferença mínima de tempo, que não se deve notar neste duelo, no qual ambas as tenistas entram com o moral em alta por aquilo que já mostraram.