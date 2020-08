Oostende-Anderlecht: arranca a quarta jornada na Bélgica

Arranca a disputa da quarta jornada da Liga belga, com o Oostende a receber esta sexta-feira a visita do Anderlecht, num duelo que colocará frente a frente duas equipas a viver arranques de época bem distintos.



Os da casa, com apenas 1 ponto fruto de um empate, são penúltimos e ainda não sabem o que é vencer na nova temporada, ao passo que os forasteiros, por seu turno, são quintos, com 5 pontos, fruto de uma vitória e dois empates. Nesses três jogos refira-se, o Anderlecht sofreu sempre golos, ainda que em sete dos últimos nove duelos (já contando partidas da temporada passada) tenha sido a primeira formação a marcar.



Quanto ao Oostende, para lá das três partidas consecutivas sem ganhar, destaca-se o facto de cinco dos seus últimos sete duelos terem pelo menos três golos, ao passo que seis dos últimos oito duelos tiveram tentos de ambas as equipas.



A fechar, de olho no confronto direto, de notar que o Oostende venceu os seus últimos dois duelos com o Anderlecht, algo que até confirma uma estranha apetência para a formação teoricamente outsider dar mais trabalho do que o esperado. É que, olhando para os últimos 14 duelos, o Oostende venceu cinco, perdeu sete e empatou dois.