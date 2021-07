Oostende-Charleroi: golos em perspetiva

Arranque de campeonato na Bélgica, com um embate entre Oostende e Charleroi, duas equipas que na temporada passada foram quintas e 13.ªs, respetivamente.



Vindo de uma época na qual chegou a ir ao playoff da Conference League - foi terceiro num grupo com quatro -, o Oostende tenta voltar a repetir a boa temporada, ainda que o registo recente seja tudo menos famoso, já que na pré-temporada perdeu um e empatou outro encontro.



A questão é que do outro lado também não estará uma equipa em grande momento, já que o Charleroi empatou dois e perdeu um, sendo que nos últimos 13 (contando duelos do campeonato da época passada) não conseguiu ganhar. Nos últimos oito sofreu sempre, sendo que em sete deles foi mesmo a primeira equipa a encaixar.



Falando em sofrer, o Oostende sofreu sempre nos últimos nove duelos com o Charleroi, sendo que nesse período ganhou três, perdeu três e empatou... os outros três.

CÓD 191 Oostende 2.07 Empate 3.1 Charleroi 2.7