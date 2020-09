Orlando City-Atlanta United: João Moutinho não deverá ir a jogo

Orlando City e Atlanta United defrontam-se, este domingo, em jogo a contar para mais uma jornada do campeonato norte-americano de futebol (MLS), num encontro em que o português João Moutinho é uma das dúvidas para ir a jogo por parte da formação da casa.

À entrada para esta ronda, o Orlando City, que conta também com o português Luís Nani, posiciona-se no 3.º lugar, com 15 pontos, fruto de quatro vitórias, três empates e duas derrotas, enquanto que o Atlanta United encontra-se no 9.º posto, com 10 pontos, após somar três triunfos, um empate e quatro derrotas até ao momento.

Nos últimos cinco jogos disputados, o Orlando City registou duas vitórias (Nashville e Atlanta United), um empate (Nashville) e duas derrotas (Portland Timbers e Inter Miami), ao passo que o Atlanta United somou um triunfo (Nashville), um empate (Inter Miami) e três derrotas (FC Cincinnati, Columbus Crew e Orlando City).

Relativamente ao confronto direto recente destaque para a superioridade do Atlanta United, que venceu quatro dos últimos cinco duelos entre as duas equipas.