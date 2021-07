Orlando City-Atlanta United: Nani em ação na MLS

Equipa que tem Nani como uma das principais figuras, o Orlando City (25 pontos, no 3.º posto) recebe na madrugada deste sábado a visita do Atlanta United, num duelo no qual terá pela frente o 10.º colocado da tabela na Conferência Este, com 14 pontos.



Com sete vitórias, quatro empates e quatro derrotas, o Orlando City vem de uma goleada sofrida diante de NY City, num duelo no qual ampliou algumas sequências, como por exemplo o facto de sofrer há seis jogos e de o marcador ter apresentado pelo menos 3 golos em oito dos últimos nove. Por outro lado, esse jogo foi a exceção à regra que mostrava golos de todas as equipas nos anteriores cinco jogos.



Quanto a Atlanta, tem duas vitórias, oito empates e cinco derrotas, chegando a este encontro numa péssima série de dez duelos seguidos sem vencer e cinco a sofrer. Falando em golos, em quatro desses duelos foi a primeira equipa a sofrer, sendo que em cinco dos últimos sete o marcador teve abaixo de 3.



Quanto ao confronto direto, o Orlando City não perdeu nenhum dos últimos cinco jogos que disputou diante de Atlanta United. Por fim, nota para o facto de em seis dos últimos oito o marcador ter tido abaixo de 3 golos no marcador final (o duelo mais recente foi disso exemplo: 0-0 em Orlando).