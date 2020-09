Orlando City-Inter Miami CF: Nani sempre em destaque

Sempre com Nani em evidência, o Orlando City recebe este sábado a visita do Inter Miami CF, numa partida da 11.ª jornada da Major League Soccer que colocará frente a frente o 4.º e o 13.º da Conferência Oeste do campeonato norte-americano.



Mais bem colocado, o conjunto de Orlando entra em campo com 16 pontos e vindo de quatro partidas seguidas sem perder - dois empates e duas vitórias -, ao passo que os de Miami, com metade dos pontos venceram um dos últimos quatro encontros.



No que ao confronto direto diz respeito, em dois jogos já disputados há um triunfo para cada lado, sendo que o primeiro deles, jogado em julho e ganho por Orlando, foi disputado na 'bolha' da MLS.

CÓD 369 Orlando City 1.78 Empate 3.43 Inter Miami CF 3.55