Orlando City-New York City FC: Nani em ação na Major League Soccer

O Orlando City, de Luís Nani, defronta na madrugada desta quarta-feira o New York City FC, em jogo a contar para a 2.ª jornada do Grupo A da Major League Soccer (MLS).

A formação de Orlando venceu na primeira jornada, por 2-1, na receção ao Inter Miami, clube presidido por David Beckham, e contou com o contributo do extremo português (ex-Sporting), que marcou já perto do final da partida. Já o New York City entrou com o pé esquerdo na prova, ao perder 0-1 na receção ao Philadelphia Union.

Relativamente ao confronto direto entre as duas equipas, destaque para a superioridade do New York City FC; que venceu dois dos últimos cinco duelos entre as duas equipas. Já o Orlando City não venceu nenhum dos restantes.