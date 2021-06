Orlando City-SJ Earthquakes: equilíbrio no confronto direto

Orlando City e SJ Earthquakes defrontam-se, na madrugada desta quarta-feira (00h30, horário de Portugal Continental), em jogo a contar para o campeonato norte-americano de futebol (Major League Soccer).

À entrada para esta ronda, os Orlando City posicionam-se no oitavo lugar da Conferência Oeste, com 10 pontos, fruto de três vitórias, um empate e cinco derrotas, enquanto que os SJ Earthquakes encontram-se no segundo posto da Conferência Este, com 15 pontos, após somar quatro triunfos, três empates e um desaire até ao momento na competição.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas estiveram recentemente inseridas, de notar que os Orlando City registaram três vitórias (DC United e Toronto FC - por duas vezes), um empate (New York City) e uma derrota (New York Red Bulls), ao passo que os SJ Earthquakes somaram um empate (Austin FC) e quatro desaires (Seattle Sounders, Portland Timbers, Sporting Kansas City e Los Angeles Galaxy).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para o equilíbrio registado entre as duas equipas, com ambas a registarem uma vitória, três empates e uma derrota até ao momento nos últimos cinco duelos disputados entre si.