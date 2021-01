Orlando Magic-OKC Thunder: forasteiros atravessam um mau momento

Orlando Magic e Oklahoma City Thunder defrontam-se, este domingo, em jogo a contar para o campeonato norte-americano de basquetebol (NBA), num encontro que colocará frente a frente duas equipas com arranque de temporada bastante distinto.

À entrada para esta ronda, os Orlando Magic posiciona-se no último lugar da conferência oeste, com uma vitória e três derrotas, enquanto que os Oklahoma City Thunder encontra-se no 3.º posto, com quatro triunfos e uma derrota até ao momento no campeonato.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que os Orlando Magic registaram quatro vitórias (Miami Heat, Washington Wizards - por duas vezes - e Oklahoma City Thunder), ao passo que os Oklahoma City Thunder somaram um triunfo (Charlotte Hornets) e quatro derrotas (Chicago Bulls, Utah jazz, Orlando Magic e New Orleans Pelicans).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade dos Oklahoma City Thunder, equipa que venceu quatro dos últimos cinco duelos entre as duas formações, com os Orlando Magic a somarem apenas um triunfo.