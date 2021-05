Orléans Basket-Levallois Metro: embate do campeonato francês de basquetebol

Orléans Basket e Levallois Metro defrontam-se, este sábado, em jogo a contar para a 9.ª jornada do campeonato francês de basquetebol, num encontro que colocará frente a frente duas equipas que se encontram separadas por apenas duas posições.

À entrada para esta ronda, o Orléans Basket posiciona-se no 9.º lugar, com 11 vitórias e outras tantas derrotas em 22 jogos disputados, enquanto que o Levallois Metro encontra-se no 7.º posto, após somar 16 triunfos e nove desaires até ao momento, num total de 25 encontros disputados.

Nos últimos cinco jogos realizados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Orléans Basket registou quatro vitórias (Gravelines-Dunkerque, JL Bourg, Roanne e Boulazac) e uma derrota (Nanterre), ao passo que o Levallois Metro somou três triunfos (Le Mans, Bouzalac e Chalons-Reims) e dois desaires (Monaco e JL Bourg).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a clara superioridade do Levallois Metro, formação que venceu quatro dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas equipas.