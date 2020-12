Osasuna-Alavés: vencer para fechar o ano da melhor forma

No fecho da ação em 2020 na Liga espanhola, Osasuna e Alavés encontram-se pelas 15h15 desta quinta-feira em Pamplona, numa partida que colocará frente a frente o 19.º e o 13.º colocados, respetivamente. Com 12 pontos, o Osasuna está em penúltimo, ao passo que o conjunto basco está seis posições acima, com mais 5 pontos no seu registo.



Vindo de um empate, o Osasuna leva já oito encontros seguidos sem vencer na Liga espanhola, ao passo que no lado oposto, nesses mesmos oito duelos, o Alavés venceu três, empatou quatro e perdeu. No mais recente, disputado antes do ano, os bascos venceram por 2-1 diante do Eibar.



Olhando a estatísticas, aqui há dados em sentido inverso: se no caso do Osasuna se viram pelo menos 3 golos em cinco dos últimos seis, no Alavés o registo é inverso, com apenas um dos últimos cinco encontros a terem mais do que 3 golos.



Em relação ao confronto direto, note-se que este ano estas duas equipas já se defrontaram por três ocasiões, sendo que os dois mais recentes foram de preparação, com um empate a zeros (em outubro) e uma vitória por 2-1 do Osasuna em agosto. Contando esses dois duelos, o Osasuna leva já cinco jogos seguidos sem perder diante do Alavés, sendo que em quatro deles foi mesmo a primeira equipa a marcar.



Relativamente a baixas, o Osasuna não poderá contar com Chimy Avila, Lucas Torró e Iñigo Pérez, tendo Jony como dúvida. Já no caso do Alavés, Rodrigo Ely, Rubén Duarte e Rodrigo Battaglia são baixas certas, ao passo que Pere Pons está em dúvida.

CÓD 120 Osasuna 2.28 Empate 3.1 Alavés 3.06