Osasuna-Bétis Sevilha: andaluzes visitam adversário de boa memória

Encontro da zona intermédia da tabela na Liga espanhola, com o Osasuna a receber a visita do Bétis, numa partida da 6.ª jornada que colocará frente a frente o oitavo (com 8 pontos) e o 11.º (com 6).



Separados, por isso, por 2 pontos, estes dois conjuntos têm a particularidade de terem o mesmo número de golos marcados e sofridos: 6-6. Ainda assim, o Osasuna tem dois triunfos, dois empates e um desaire, ao passo que o Betis conta com uma vitória, três igualdades e uma derrota.



Sem perder há três partidas, o conjunto andaluz sofre golos há onze partidas, sendo que em oito dos últimos nove duelos marcou e sofreu. Em cinco dos últimos seis foi a primeira equipa a sofrer.



Quanto ao confronto direto, o Betis leva três jogos a ganhar e sete sem perder. Não sofreu golos nos cinco mais recentes, sendo que em sete dos últimos oito foi a primeira formação a faturar. Na época passada, em dois jogos, venceu ambos: primeiro por 2-0 e depois por 1-0.



No plano individual, Kike Barja é baixa no Osasuna, ao passo que no Betis são ausências certas Marc Bartra, Víctor Ruiz e Youssouf Sabaly.