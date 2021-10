Osasuna-Granada: equipa sensação procura ampliar bom momento

Encontro de abertura da jornada 10 da Liga espanhola, com o surpreendente Osasuna a receber esta sexta-feira, pelas 20 horas a visita do aflito Granada, num duelo no que os da casa tentam o quarto triunfo consecutivo e os visitantes... o segundo da época.



Com 17 pontos, o Osasuna é uma das equipas do momento no país vizinho, mercê das cinco vitórias, dois empates e duas derrotas que tem no registo. A turma de Pamplona conseguiu ser a primeira a marcar em seis dos últimos sete jogos que disputou, sendo que em quatro deles também sofreu. Por outro lado, em quatro dos últimos cinco o marcador teve pelo menos 3 golos. Do ponto de vista dos jogadores, o Osasuna não tem baixas certas, apenas dúvidas quanto a Aridane Hernández, Kike García, Jonás Ramalho e Ante Budimir.



Quanto ao Granada, neste jogo sem Lozano e Eteki, está uma posição acima da zona de descida e, apesar de estar numa situação delicada, vem de um triunfo moralizador diante do Sevilha. A questão é que esse jogo foi já no início do mês, isto porque a partida com o At. Madrid, marcada para o último fim de semana, foi adiada por conta dos jogos das seleções.



Olhando ao confronto direto, o registo estatístico a destacar passa pelo total de golos - menos de 3 em seis dos últimos oito duelos - e também o facto do Osasuna levar quatro jogos a sofrer diante do Granada, tendo perdido três e ganho somente um - curiosamente o mais recente, por 3-1.

