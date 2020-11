Osasuna-Huesca: arranque de jornada em Espanha

Encontro de abertura da jornada 10 da Liga espanhola, com um embate em Pamplona entre o Osasuna, 13.º à entrada da ronda, e o último classificado Huesca.



A atuar em casa, o Osasuna entra em campo com 10 pontos em oito partidas disputadas, ao passo que os visitantes, com nove partidas, têm somente 6. Aliás, o Huesca ainda não venceu qualquer partida até ao momento, totalizando seis empates (foi a equipa que mais empatou até ao momento) e três derrotas. Por outro lado, o conjunto visitante vai em quatro jogos seguidos a sofrer golos, ainda que curiosamente também tenha conseguido marcar.



No que ao Osasuna diz respeito, apesar de estar um pouco mais acima na tabela e ter um jogo em atraso, o conjunto de Pamplona vai em duas derrotas consecutivas, ainda que os adversários acabem por de certa forma tornar compreensíveis esses desaires, já que foram perante o At. Madrid e o Sevilha.



Relativamente ao confronto direto, estas duas equipas não se enfrentam desde 2017/18, época na qual se registou um empate e uma vitória do Huesca. Como será desta vez?