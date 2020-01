Osasuna-Levante: equilíbrio é a palavra-chave

Osasuna e Levante defrontam-se, esta sexta-feira, em jogo a contar para a 21.ª jornada da La Liga (campeonato espanhol de futebol), num encontro entre duas formações com registos bastante similares durante esta presente temporada.



À entrada para esta jornada, o Osasuna contabiliza cinco triunfos, dez empates e cinco derrotas, posicionando-se na 13.ª posição, com 25 pontos, já o Levante soma, até ao momento, oito triunfos, dois empates e dez derrotas, registando um total de 26 pontos e um 12.º lugar na tabela classificativa.



Nos últimos cinco jogos disputados, a formação de Pamplona registou três empates (Sevilha, Celta de Vigo e Valladolid) e duas derrotas (At. Madrid e Real Sociedad), ao passo que o Levante somou dois triunfos (Granada e Celta de Vigo) e três desaires (Valencia, At. Madrid e Alavés).



Relativamente ao confronto direto recente entre as duas equipas, destaque para o equilíbrio no frente a frente, com duas vitórias para cada uma das formações, com um empate (a uma bola) pelo meio.