Osasuna-Sevilha: andaluzes procuram voltar a vencer

CÓD 127 Osasuna 3.35 Empate 3.07 Sevilha 2.15

Encontro da 23.ª jornada da Liga espanhola, com o 11.º colocado Osasuna a receber no seu reduto a visita do Sevilha, o segundo da tabela. Com 46 pontos, o Sevilha está isolado na viceliderança, tendo o Real Madrid à distância de 4 pontos, ao passo que os de Pamplona têm 28 e estão numa zona mais ou menos confortável no meio da tabela.Apesar de estarem bem na tabela, os andaluzes levam três jogos seguidos sem ganhar, dois deles no campeonato, com empates diante do Celta e Valencia. Nesses três duelos os de Sevilha sofreram pelo menos um golo, ainda que, curiosamente, apenas dois dos últimos sete jogos do Sevilha tenham tido um total superior a 3 golos. Por outro lado, de referir que o Sevilha normalmente entra a ganhar: foi a primeira equipa a faturar em nove dos últimos dez jogos.Quanto ao Osasuna, vem de uma sequência de vitórias alternadas com derrotas, tendo no último encontro (oficial) derrotado o Granada por 2-0. Nesse jogo confirmou-se a tendência de poucos golos, já que foi o quato duelo consecutivo com um 'score' total inferior a 3.Quanto ao confronto direto, o Sevilha leva nove jogos sem perder, quatro a ganhar e doze seguidos a marcar. Nos últimos três não sofreu, sendo que nos últimos seis foi também a primeira equipa a marcar. Na primeira volta, em outubro, os andaluzes ganharam por 2-0, um resultado que tinham também conseguido na época anterior.