Osasuna-Sevilha: fecho de jornada em Espanha

No fecho de mais uma jornada da Liga espanhola, o Sevilha visita esta segunda-feira o reduto do Osasuna, num encontro que colocará frente a frente duas equipas a viver fases bastante positivas.



Os andaluzes, quartos com 45 pontos, perderam apenas um dos últimos dez jogos que disputaram - na Liga levam cinco triunfos seguidos e nos últimos quatro nem golos sofreram. Ainda assim, a verdade é que este duelo surge na ressaca de uma derrota europeia diante do Borussia Dortmund, algo que pode acabar por pesar na mente dos andaluzes.



Quanto ao Osasuna, é 13.º com 25 pontos, mas em 2021 até tem conseguido bons resultados, tendo apenas sofrido duas derrotas nos duelos disputados no presente ano civil. Para mais, dos últimos quatro conseguiram vencer três.



Por fim, olhando ao confronto direto, o Sevilha leva sete duelos seguidos sem perder diante do Osasuna, sendo que nos últimos dez conseguiu sempre marcar. Note-se que em seis dos últimos oito registaram-se pelo menos 3 golos e ambas as equipas marcaram. Na primeira volta, em Sevilha, a turma andaluza venceu por 1-0.

CÓD 158 Osasuna 4.05 Empate 3.08 Sevilha 1.94