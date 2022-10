Osasuna-Valencia: duelo com promessa de golos

CÓD 158 Osasuna 2,25 Empate 3,15 Valência 3,15

Na abertura da jornada 8 do campeoanto espanhol, Osasuna e Valencia encontram-se esta sexta-feira em Pamplona, num duelo que colocará frente a frente o sexto e o nono colocados, respetivamente.Com 13 pontos, os de Pamplona têm 4 vitórias, e 1 empate e 2 derrotas no registo, com 8 golos marcados e 6 sofridos. Já o Valencia conta com 10 pontos, fruto de 3 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Em termos de golos os che marcaram 12 e sofreram 7.Olhando aos registos recentes, nota para os golos, já que em quatro dos últimos cinco jogos do Valencia viram-se 3 ou mais no total final, ao passo que no caso do Osasuna apenas um dos últimos sete teve 3 ou mais.Quanto ao confronto direto, atenção... aos golos. O Valencia leva 16 (!) jogos seguidos a marcar ao Osasuana, sendo que em oito dos últimos nove também sofreu. Por isso, olhando aos últimos oito, apenas dois não tiveram 3 ou mais golos.