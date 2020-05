Osnabrück-Jahn Regensburg: é hora de jogar todas as fichas

Arranca a jornada 29 da 2.Bundesliga, com um duelo entre o Osnabrück e o Jahn Regensburg, duas equipas que têm registado uma temporada de altos e baixos e que ainda estão com o fantasma da despromoção a pairar.



Vindo de uma vitória a meio da semana, em casa do Greuther Fürth, o Osnabrück chega a este duelo moralizado, até porque com esse triunfo travou uma sequência negativa de nove encontros seguidos sem vencer. Aliás, a vitória de terça-feira foi mesmo a primeira do ano.



Quanto aos visitantes, empataram a meio da semana e prolongaram a sua sequência menos boa, que já vai em seis duelos, com três derrotas e três empates. Irá finalmente surgir a vitória?



No que ao confronto direto diz respeito, refira-se que em quatro dos últimos cinco duelos ambas as formações marcaram, pelo que é provável que a existência de golos seja uma certeza. Aliás, na primeira volta viu-se mesmo um festival de tentos, com um empate a três.

CÓD 142 Osnabrück 2.2 Empate 3.06 Jahn Regensburg 2.82