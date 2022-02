Ottawa Senators-New Jersey Devils: duelo da Conferência Este da NHL

Ottawa Senators e New Jersey Devils defrontam-se, na madrugada desta terça-feira, pelas 00:00 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para o campeonato norte-americano de hóquei no gelo (NHL), num encontro que colocará frente a frente duas equipas da Conferência Este.

À entrada para esta ronda, os Ottawa Senators posicionam-se no 15.º e penúltimo lugar, com 32 pontos, fruto de 14 vitórias (três no prolongamento) e 26 derrotas (quatro no prolongamento), ao passo que os New Jersey Devils se encontram no 13.º posto, com 35 pontos, após somarem 15 triunfos (cinco no prolongamento) e 30 desaires (cinco no prolongamento).

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que os Ottawa Senators registaram duas vitórias (Buffalo Sabres e Edmonton Oilers, ambas no prolongamento) e três derrotas (Carolina Hurricanes, Anaheim Ducks e New Yor Islanders), ao passo que os New Jersey Devils somaram cinco desaires consecutivos (Dallas Stars, Tampa Bay Lightning, Carolina Hurricanes e Toronto Maple Leafs - em duas ocasiões).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade dos New Jersey Devils, equipa que venceu três dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas formações, com os Ottawa Senators a levarem a melhor nos outros dois embates realizados nesse mesmo período.