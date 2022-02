Ottawa Senators-St. Louis Blues: a viver épocas distintas

CÓD 447 Ottawa Senators 3.35 Empate 4.35 St. Louis Blues 1.78

Encontro de equipas a viver momentos distintos na NHL, com os Ottawa Senators a receberem a visita dos St. Louis Blues, numa partida entre o 13.º do Este e o 4.º do Oeste, respetivamente.Com 36 pontos, os canadianos estão a fazer uma temporada de altos e baixos, com 16 vitórias até ao momento em 44 encontros, ao passo que os visitantes têm 59 pontos, com 27 vitórias em 46 jogos e estão na zona de playoff.Em relação a individualidades, Brady Tkachuk é o melhor pontuador dos Senators, com 34 pontos, ao passo que Josh Norris surge como melhor marcador (18) e Drake Batherson como melhor assistente (21). Quanto aos Blues, têm em Jordan Kyrou a sua principal referência, com os 18 golos e 25 assistências, que lhe valem 43 pontos. No capítulo dos passes, refira-se, o craque de serviço é Robert Thomas, com 28.Em relação ao confronto direto, estas duas equipas não se enfrentam desde 2019, ano no qual os Blues venceram em Ottawa por 6-4. Irá a história repetir-se?