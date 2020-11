Oxford City-Northampton: equipas de escalões diferentes tentam a mesma sorte

Oxford City e Northampton defrontam-se, esta segunda-feira, em jogo a contar para as fases preliminares da Taça de Inglaterra, num encontro que colocará frente a frente duas formações que disputam diferentes escalões do futebol inglês.

À entada para esta partida, o Oxford City, equipa que atualmente milita no 5.º escalão, posiciona-se no 9.º lugar da prova, com 7 pontos, após somar duas vitórias, um empate e uma derrota, enquanto que o Northampton compete no 3.º escalão inglês (League One), encontrando-se atualmente no 17.º posto, com 11 pontos, após somar três vitórias, dois empates e seis derrotas.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se inserem, de notar que o Oxford City registou três vitórias (Tamwirth, Tonbridge e Weymouth), um empate (Chemsford) e uma derrota (Hampton & Richmond), ao passo que o Northampton somou dois triunfos (Swindon e Wigan), um empate (MK Dons) e duas derrotas (Charlton e Portsmouth).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para o único embate de sempre entre os dois clubes, que terminou com um empate (2-2).