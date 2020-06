P. Ferreira-Belenenses SAD: pacenses procuram escapar aos últimos lugares

O Paços de Ferreira recebe, esta quarta-feira, o Belenenses SAD, em jogo a contar para a 27.ª jornada da Liga NOS, num encontro que irá disputar-se no Estádio Capital do Móvel, à porta fechada, devido à pandemia de Covid-19.

À entrada para esta jornada, o Paços de Ferreira posiciona-se no 16.º lugar, com 25 pontos, fruto de sete vitórias, quatro empates e 15 derrotas, enquanto que o Belenenses SAD encontra-se na 13.ª posição, com 30 pontos, após somar oito triunfos, seis empates e 12 derrotas até ao momento na competição.

Nos últimos cinco jogos disputados, o Paços de Ferreira registou três triunfos (Famalicão, Aves e Rio Ave) e duas derrotas (Vitória de Guimarães e Sporting), ao passo que o Belenenses SAD somou dois triunfos (Marítimo e Aves) e três empates (Rio Ave, Famalicão e Vitória de Guimarães).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para o facto dos últimos cinco encontros entre as duas formações nunca ter resultado em mais de três golos, aliás, apenas um dessas partidas terminou com esse saldo, os restantes quatro terminaram com, no máximo, dois golos marcados. (1-2, 1-1, 1-1, 1-0 e 1-0), com duas vitórias do Paços de Ferreira e uma do Belenenses SAD.