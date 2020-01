P. Ferreira-Benfica: águia visita Mata Real para cimentar liderança

Comandante da Liga NOS com 7 pontos de avanço para o FC Porto, o Benfica visita este domingo o reduto do Paços de Ferreira, numa partida da 18.ª jornada do campeonato na qual terá pela frente o atual 15.º colocado da prova, que entra em campo com menos 32 (!) pontos do que os encarnados.



Moralizado pelos resultados recentes, com 14 vitórias consecutivas, o conjunto da Luz parte em busca de mais um triunfo, que poderá também valer uma fuga provisória no topo da tabela, aumentando para uns incríveis 10 pontos a diferença para o FC Porto (os dragões só jogam na terça-feira).



Quanto ao Paços, vive uma fase bem distinta, com apenas uma vitória nos últimos cinco encontros, sendo que no campeonato o conjunto pacense vem de dois empates a zero consecutivos. Aliás, marcar golos não tem sido tarefa fácil para os castores, que são mesmo um dos piores ataques da Liga (pior só mesmo o V. Setúbal, com 10 golos).



De notar que estas duas equipas já se enfrentaram na primeira volta, com o Paços de Ferreira a ser goleado no Estádio da Luz por 5-0. Nesse duelo, refira-se, Pizzi bisou e Carlos Vinícius, a grande referência ofensiva da equipa no passado recente, marcou o seu primeiro golo pelos encarnados na Liga. Aliás, nas últimas nove partidas o Benfica venceu oito e empatou somente uma. Ainda assim, de notar que desses nove jogos apenas três foram na Mata Real, nos quais as águias deixaram precisamente o tal empate (em 2016/17).

CÓD 105 P. Ferreira 8.26 Empate 4.58 SL Benfica 1.34