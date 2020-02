P. Ferreira-Boavista: Arranca a jornada 20 da Liga NOS

Arranca a jornada 20 da Liga NOS, com P. Ferreira e Boavista a encontrarem-se esta sexta-feira na Capital do Móvel, num duelo que colocará frente a frente o 16.º e 8.º colocados, respetivamente.



Com somente 16 pontos e sem vencer há um mês (de lá para cá empatou dois jogos e perdeu três), o Paços de Ferreira parte em busca de um regresso aos triunfos que permita escapar à zona inferior da tabela, ao passo que os axadrezados, em sentido inverso, chegam a esta partida vindos no melhor momento da época, com duas vitórias consecutivas.



No que a estatísticas diz respeito, de notar que os últimos seis jogos do Boavista contaram com menos de três golos marcados, tal como curiosamente sucedeu na primeira volta entre estas duas formações, com um empate a um golo. Como será desta vez?

CÓD 101 P. Ferreira 2.51 Empate 2.73 Boavista 3.11