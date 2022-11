P. Ferreira-Casa Pia: castores à procura da primeira vitória da época

CÓD 156 P. Ferreira 3 Empate 2,85 Casa Pia AC 2,05

Paços de Ferreira e Casa Pia encontram-se este domingo na Capital do Móvel, num jogo do Grupo D da Taça da Liga que colocará frente a frente duas formações do principal escalão do futebol nacional.Último colocado, sem vitórias, o Paços chega a este jogo vindo de uma incrível série negativa de 16 jogos sem ganhar e sempre a sofrer. Os castores, por outro lado, levam três jogos sem conseguir sequer marcar.Quanto ao Casa Pia, é a surpresa do primeiro escalão, sendo atualmente quinto colocado, com 23 pontos, menos 2 do que o Sporting. Apesar disso, os gansos perderam no jogo mais recente, caíndo diante do Chaves em casa por 2-1. No registo recente, o Casa Pia perdeu somente três dos últimos dez jogos - venceu os outros sete.Esta época, refira-se, estas duas equipas já se enfrentaram, tendo o Casa Pia vencido por 3-2.