P. Ferreira-Famalicão: arranca mais uma jornada da Liga NOS

Aí está a partida de abertura de mais uma jornada da Liga NOS, no caso a oitava, com um entre o P. Ferreira e o Famalicão, duas equipas que entram em campo separadas por uma posição e um ponto na tabela.



Os castores, décimos, com 8 pontos, chegam a este jogo motivados pelo facto de não terem perdido nenhum dos últimos quatro encontros, incluíndo uma vitória diante do FC Porto e ainda uma goleada perante a Oliveirense, que valeu o acesso à próxima ronda da Taça.



Já o Famalicão, que tem 9 pontos, chega a este jogo também na sequência de uma vitória ampla na Taça de Portugal - no caso 3-0 diante do Oriental. Por outro lado, o Fama vem também numa sequência interessante de jogos seguidos marcar - fez pelo menos um golo em nove dos últimos dez jogos.



E por falar em golos, a verdade é que diante deste Paços o Famalicão também tem sido uma equipa capaz de marcar pelo menos por uma vez. Foi assim em quatro dos seis jogos já disputados entre estas duas equipas, havendo também vantagem no confronto direto, com quatro vitórias contra duas derrotas. Como será desta vez?

CÓD 141 P. Ferreira 2.01 Empate 3.24 Famalicão 3.55