P. Ferreira-Famalicão: arranque de campeonato na Capital do Móvel

Arranca o campeonato para P. Ferreira e Famalicão, com um duelo da 1.ª jornada que colocará frente a frente duas equipas que já levam duas partidas oficiais nas pernas, ambas com triunfos.



Os castores jogaram já na Taça da Liga (triunfo nos penáltis sobre o GIl Vicente) e na Conference League (goleada por 4-0 sobre o Larne), ao passo que os famalicenses venceram por 1-0 nos dois jogos da Taça da Liga que disputaram, diante de Feirense e Estoril.



Equipas que partilham o palco principal do futebol nacional desde 2019/20, P. Ferreira e Famalicão já se enfrentaram por cinco vezes desde então, havendo três triunfos famalicenses e dois dos pacenses. Nesses cinco duelos, refira-se, apenas dois tiveram mais do que 3 golos.

CÓD 108 P. Ferreira 2.5 Empate 3.05 Famalicão 2.92