P. Ferreira-Famalicão: de olho nas 'meias' da Taça de Portugal

Com o sonho de chegar às meias-finais da Taça de Portugal, Paços de Ferreira e Famalicão encontram-se esta quarta-feira em solo pacense, num duelo dos quartos-de-final que colocará frente a frente duas equipas que estão a assinar temporadas bem distintas no campeonato, em sentido totalmente inverso àquilo que inicialmente se esperava.



15.º, com apenas 15 pontos, o Paços até vem de duas partidas seguidas sem perder, podendo em caso de apuramento assinar já uma das melhores séries da temporada. Até ao momento, refira-se, os castores afastaram já Louletano, Sanjoanense e Espinho, sendo o Famalicão a primeira equipa da Liga NOS que surge no caminho da equipa da Capital do Móvel.



Quanto aos famalicenses, surpreendentemente em terceiro na Liga NOS, vão em três vitórias consecutivas e podem em caso de novo triunfo alcançar uma nova melhor sequência da temporada, já que até ao momento o melhor tinham sido mesmo estes três triunfos seguidos. Ora, no que à Taça diz respeito, o Fama também irá estrear-se diante de equipas do primeiro escalão, isto porque nas rondas prévias teve pela frente o Lusitânia de Lourada, a Académica e o Mafra.



Curiosamente, estas duas equipas parecem até andar de mão dada no que a resultados diz respeito, já que 3.ª ronda precisaram ambas de tempo extra, na quarta venceram por 1-0 e nos 'oitavos' ganharam por 3-0. Como irá ser desta vez?



De notar, por fim, que estas duas formações já jogaram uma vez esta temporada, tendo o Famalicão vencido por 4-2, num duelo no qual até esteve a ganhar por 4-0.

