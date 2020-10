P. Ferreira-FC Porto: arranca a jornada 6 da Liga NOS

Arranca a jornada 6 da Liga NOS, com o FC Porto a visitar o reduto do P. Ferreira, numa partida na qual estarão frente a frente o 12.º e o 3.º colocados da tabela classificativa, com 5 e 10 pontos, respetivamente.



Com apenas uma vitória até ao momento, o conjunto da Capital do Móvel entra neste encontro numa incrível série de 23 jogos consecutivos a sofrer golos - o último jogo no qual não encaixaram foi a 19 de janeiro, diante do Gil Vicente. Por outro lado, e falando também em golos, note-se que apenas dois dos últimos dez jogos dos castores não tiveram golos de ambas as equipas, o que mostra que, apesar de sofrer, a formação pacense também costuma marcar.



Quanto ao FC Porto, vem de duas vitórias motivadoras, a mais recente das quais diante do Olympiacos a meio da semana, numa partida na qual reentraram definitivamente na luta pelo apuramento. A nível estatístico, note-se que apenas dois dos últimos dez jogos do FC Porto não tiveram pelo menos 3 golos.



Do ponto de vista do confronto direto, a registar o facto de os cinco jogos mais recentes terem tido sempre pelo menos 5 cartões, sendo que em quatro deles o FC Porto foi a primeira equipa a marcar. Na época passada, em duas partidas, os dragões venceram ambas, por 1-0 e 2-0. Como será desta vez, num jogo no qual os da casa não contarão com David Sualehe e Simao Bertelli e os portistas com Iván Marcano e Mouhamed Mbaye.

CÓD 141 P. Ferreira 6.58 Empate 4.02 FC Porto 1.53