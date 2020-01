P. Ferreira-Moreirense: estreia de Ricardo Soares no comando dos cónegos

Paços de Ferreira e Moreirense defrontam-se, este domingo, em jogo a contar para a 15.ª jornada do campeonato português, num encontro que irá estrear Ricardo Soares no comando técnico da formação de Moreira de Cónegos.



Nos últimos cinco jogos, o Paços de Ferreira perdeu por três vezes (Belenenses SAD, FC Porto e V. Setúbal) e venceu dois (Tondela e Sp. Braga), ao passo que o Moreirense - que até ao momento tinha sido orientado por Vítor Campelos - perdeu apenas um encontro (Sporting), tendo vencido dois (Aves e Belenenses SAD) e empatou os restantes dois (V. Guimarães e Famalicão).



Relativamente à classificação das duas equipas, a formação de Moreira de Cónegos parte, à entrada desta ronda, na 11.ª posição, com 17 pontos, fruto de quatro vitórias, cinco empates e cinco derrotas, enquanto que o P. Ferreira é 17.º colocado, com três triunfos, dois empates e nove derrotas.



No que toca ao confronto direto recente, destaque para três triunfos do Moreirense contra dois do Paços de Ferreira. Irá Ricardo Soares começar com o pé direito na frente da equipa cónega?

CÓD 106 P. Ferreira 2.09 Empate 3.07 Moreirense 3.54