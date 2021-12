P. Ferreira-V. Guimarães: em busca do regresso às vitórias

CÓD 151 P. Ferreira 2.8 Empate 3 V. Guimarães 2.35

Encontro da 13.ª jornada do campeonato nacional, com o 12.º colocado P. Ferreira a receber a visita do sétimo V. Guimarães, numa partida na qual se enfrentarão duas equipas a viver momentos bem distintos na tabela.Com 16 pontos, o Vitória tem 4 vitórias, 4 empates e 4 derrotas, tendo até ao momento marcado 14 golos e sofrido 12. A turma minhota vem de duas derrotas seguidas, uma delas para a Taça de Portugal Placard, e leva já seis encontros seguidos a sofrer. Em cinco deles, refira-se, houve mais do que 3 golos e o Vitória, para lá de ter sofrido... também marcou.Em relação ao Paços, tem 11 pontos, fruto de 2 vitórias, 5 empates e 5 derrotas, numa campanha na qual marcou 9 golos e sofreu 16. A turma pacense vai já em seis jogos seguidos sem ganhar, três a perder e quatro a sofrer golos. Ao contrário dos minhotos, os jogos dos pacenses normalmente não são ricos em golos: apenas um dos últimos seis teve mais do que 3 golos.Quanto ao confronto direto, na época passada houve um triunfo para cada lado, sendo que em ambos os jogos dos minhotos marcaram, ampliando na altura para cinco o número de partidas a faturar diante dos castores. Irá a tendência manter-se?