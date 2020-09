Pablo Carreno-Busta-Alexander Zverev: por um lugar na final do US Open

Chegou a hora das decisões no US Open, com Pablo Carreno Busta e Alexander Zverev a discutirem esta sexta-feira o acesso à final, num derradeiro degrau no Grand Slam norte-americano que colocará em confronto o 27.º e o 7.º do ranking ATP, respetivamente.



Em melhor posição no ranking, Zverev tem também vantagem no confronto direto perante o espanhol, já que venceu o único duelo até ao momento disputado entre ambos, também em solo norte-americano e numa meia-final, mas neste caso no Masters 1000 Miami, com 7-6 (4) e 6-2.



Com percursos bastante similares, Pablo Carreno Busta e Alexander Zverev perderam somente quatro sets no caminho até estas meias-finais, no qual deixaram pelo caminho dois jogadores com estatuto de cabeça de série: Adrian Mannarino e Borna Coric no caso de Zverev; Novak Djokovic e Denis Shapovalov para Carreno Busta.