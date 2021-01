Pachuca-Cruz Azul: em busca da primeira vitória

Encontro da 3.ª jornada do torneio Clausura mexicano, com um embate entre duas equipas que até ao momento ainda não venceram qualquer encontro. Numa situação menos má está o Pachuca, que apesar de não ter ganho... também não perdeu. Quanto ao Cruz Azul, tem duas derrotas, ambas pela margem mínima.



Será, por isso, um terceiro encontro da época no qual ambos os conjuntos vão procurar alcançar o seu primeiro triunfo do ano, de forma a inverter a tendência e tentar entrar numa onda positiva de olho no playoff.



Com pouco a analisar nos jogos deste ano, um olhar final ao confronto direto, que nos mostra essencialmente que há a tendência para vermos pelo menos 3 golos: foi assim em sete dos últimos nove jogos disputados, ainda que o mais recente, disputado em setembro, seja a exceção à regra, já que o marcador se ficou no 1-0. Como será desta vez?

CÓD 342 CF Pachuca 2.23 Empate 2.86 Cruz Azul 2.65