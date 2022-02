Paço de Arcos-SC Tomar: jogo da 17.ª jornada do nacional de hóquei em patins

Em jogo da 17.ª jornada do campeonato nacional de hóquei em patins, Paço de Arcos e SC Tomar encontram-se esta quarta-feira no Pavilhão Gimnodesportivo de Paço de Arcos, num duelo que colocará frente a frente o 9.º e o 7.º colocados, respetivamente.



Com 24 pontos, o conjunto visitante é aquele que está melhor na tabela, mercê das 7 vitórias e 3 empates que tem no seu registo. Já o Paço de Arcos conta com 20 pontos, alcançados com menos uma vitória (6) e um empate (2) do qeu o opositor. Em termos de golos, o Paço de Arcos tem 49 marcados e 63 sofridos em 15 encontros; já o SC Tomar marcou 48 e sofreu 40 em 14 jogos.



No que ao confronto direto diz respeito, esta época já houve um triunfo dos de Toamr por 3-1, que serviu para travar uma sequência de três duelos consecutivos sem conseguir bater a formação lisboeta. Como será desta vez?

Por Record