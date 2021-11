Paços de Ferreira-Sporting: leões somam sete vitórias consecutivas

Paços de Ferreira e Sporting defrontam-se este domingo, pelas 19 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a 11.ª jornada da Primeira Liga, num encontro que colocará frente a frente duas equipas que estão atualmente separadas por 15 pontos na tabela classificativa.

À entrada para esta ronda, o Paços de Ferreira posiciona-se no 10.º lugar, com 11 pontos, fruto de duas vitórias, cinco empates e três derrotas, enquanto que o Sporting encontra-se no segundo posto, com oito triunfos e dois desaires até ao momento na prova.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Paços de Ferreira registou uma vitória (Águias do Moradal), três empates (Arouca, Sporting de Braga e Moreirense) e uma derrota (FC Porto), ao passo que o Sporting somou cinco triunfos consecutivos (Besiktas - em duas ocasiões -, Moreirense, Famalicão e Vitória de Guimarães).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade do Sporting, equipa que venceu todos os últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas formações. Para encontrarmos um triunfo dos pacenses diante dos leões temos de recuar até 2013, altura em que a formação da Capital do Móvel bateu o Sporting por 1-0, em jogo da 28.ª jornada do campeonato nacional.