Paços de Ferreira-Tottenham: castores com adversário dificílimo pela frente

Paços de Ferreira e Tottenham defrontam-se, esta quinta-feira, pelas 19:30 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a primeira mão do playoff da UEFA Conference League, num encontro que colocará frente a frente duas equipas orientadas por treinadores portugueses.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Paços de Ferreira, liderado por Jorge Simão, registou três vitórias (Gil Vicente, Larne e Famalicão) e duas derrotas (Larne e Boavista), enquanto que o Tottenham, de Nuno Espírito Santo, somou quatro triunfos (Colchester, MK Dons, Arsenal e Manchester City) e um empate (Chelsea).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para o facto de este ser o primeiro duelo de sempre entre as duas equipas.



De salientar o facto de o Tottenham vir para este encontro com uma vitória sobre o campeão inglês em título na jornada inaugural da Premier League, uma partida que ficou resolvida com um remate certeiro de Heung-min Son, uma das várias 'ameaças' da frente de ataque desta equipa inglesa.