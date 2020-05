Paderborn-Borussia Dortmund: visitantes procuram retomar rumo ganhador

Vindo de uma derrota que praticamente entregou o título ao Bayern Munique, o Borussia Dortmund tem este domingo uma chance de ouro para retomar o rumo dos triunfos, quando pelas 17 horas visitar o reduto do último colocado Paderborn.



Afundado na tabela, o Paderborn entra em campo praticamente condenado à descida - tem já menos 8 pontos do que o 16.º -, vindo de nove jogos sem vencer - nos últimos três empatou semrpe - e seis em oito nos quais foi a primeira equipa a encaixar golos.



Quanto ao Borussia, vindo da tal derrota, chega com o moral algo abalado, mas mesmo assim tem uma estatística bem positiva, já que vinha de seis vitórias consecutivas e foi a primeira equipa a marcar em sete dos últimos nove duelos. Ainda assim, pese embora a estatística, a verdade é que as notícias não são muito boas quanto a lesões, já que são cinco as ausências para este jogo, a começar desde logo com a jovem estrela Erling Haaland, lesionado no duelo com o Bayern.



Quanto ao confronto direto, de notar que o Borussia Dortmund não perdeu nenhum dos últimos cinco jogos com o Paderborn, havendo a particularidade de nesses mesmos jogos ter sempre marcado golos. Por outro lado, de referir que nos últimos cinco houve pelo menos três golos, sendo que em quatro dos últimos cinco houve tentos de ambas as formações. Na primeira volta, por exemplo, houve empate a três...

CÓD 140 Paderborn 7.56 Empate 5.05 Bor. Dortmund 1.32