Paderborn-Hoffenheim: nenhum venceu os seus últimos cinco jogos

Mais uma grande jornada da Bundesliga à porta, com Paderborn e Hoffenheim a entrarem em campo para dar início à 27.ª ronda da prova, que segue sem a presença dos adeptos nos estádios, devido à pandemia de Covid-19.

À entrada para esta jornada, o Paderborn posiciona-se no último lugar da tabela classificativa, com 17 pontos, fruto de quatro triunfos, cinco empates e 17 derrotas até ao momento na prova, enquanto que o Hoffenheim é 9.º colocado, com 35 pontos, após somar dez vitórias, cinco empates e onze derrotas.

Nos últimos cinco jogos disputados, o Paderborn, equipa que joga em casa este sábado, registou um empate (Düsseldorf) e quatro derrotas (Hertha Berlim, Bayern Munique, Mainz e Colónia), ao passo que o Hoffenheim somou dois empates (Borussia Mönchengladbach e Schalke 04) e três desaires (Wolfsburgo, Bayern Munique e Hertha Berlim).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a clara superioridade do Hoffenheim com quatro triunfos contra nenhum do Paderborn nos últimos cinco duelos entre as duas formações - três para a Bundesliga e dois para o segundo escalão de futebol alemão.