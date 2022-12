Pafos-APOEL Nicósia: duelo de topo da tabela no campeonato cipriota

CÓD 164 Pafos FC 2,25 Empate 2,8 APOEL Nicósia 2,7

Duelo de topo da tabela no campeonato cipriota, com o líder Pafos a receber a visita do APOEL Nicósia, numa partida da 14.ª joranda entre duas equipas separadas por apenas 1 ponto. Entre ambas está essencialmente o facto do Pafos ainda não ter perdido e o APOEL ter sido derrotado por uma vez.Ainda assim, o APOEL Nicósia está numa fase bem positiva, com oito vitórias consecutivas e onze jogos sem perder. Do outro lado também está uma equipa numa boa fase, no caso de 18 jogos sem perder. Contudo, o Pafos não ganha há três partidas e sofreu sempre pelo menos um golo.Falando em golos, o Pafos foi a primeira equipa a marcar em oito do súltimos dez jogos, tendo chegado ao intervalo na frente desses mesmo duelos. Já o APOEL Nicósia foi a primeira equipa a marcar nos últimos oito encontros, tendo chegado ao descanso na frente em sete deles.Em termos de confronto direto, o Pafos leva dez jogos seguidos a marcar ao APOEL Nicósia, uma equipa perante a qual sofreu pelo menos um golo nos últimos quatro embates. Na épcoa passada, em quatro jogos, o Pafos venceu dois, o APOEL um e houve ainda uma igualdade.