Paide LM-Viljandi Tulev: equipas prometem marcar muitos golos

Paide LM e Viljandi Tulev defrontam-se, esta terça-feira, em jogo a contar para a 2.ª jornada do campeonato estónio de futebol, num encontro que irá realizar-se, à imagem do que se sucedeu na jornada inaugural da prova, à porta fechada por precaução devido à pandemia de Covid-19.

As duas equipas tiveram um arranque (bem) distinto nesta nova temporada. O Paide goleou (1-8) na deslocação ao terreno do Tallinna Kalev, enquanto que o Viljandi Tulev perdeu (2-1) na visita ao reduto do Tammeka.

Nos últimos cinco jogos disputados, o Paide registou - entre jogos oficiais e particulares - quatro triunfos e um empate, ao passo que o Viljandi Tulev somou duas vitórias, dois empates e uma derrota. Nesses mesmos encontros, o Paide marcou 16 golos e sofreu 5, sendo que o Viljandi Tulev finalizou por 7 vezes e sofreu 5 tentos.

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para quatro triunfos do Paide contra nenhum do Viljandi Tulev nos últimos cinco duelos entre as duas equipas, em jogos que têm registado um número avolumado de golos: em todos os últimos cinco jogos disputados registaram-se, no mínimo, três golos por partida.