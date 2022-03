País de Gales-Áustria: galeses em melhor momento de forma

País de Gales e Áustria defrontam-se, esta quinta-feira, a partir das 19:45 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para as meias-finais do playoff de qualificação para o Campeonato do Mundo de 2022 no Qatar.

Nos últimos cinco jogos disputados, de notar que País de Gales registou duas vitórias (Estónia e Bielorrússia) e três empates (Estónia, República Checa e Bélgica), enquanto que a Áustria somou três triunfos (Ilhas Faroé, Israel e Moldávia) e duas derrotas (Escócia e Dinamarca).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque o equilíbrio registado entre as duas seleções, com ambas a somarem duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre os dois países.