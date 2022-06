País de Gales-Bélgica: galeses obrigados a ganhar

CÓD 121 País de Gales 4 Empate 3.65 Bélgica 1.87

Em jogo do Grupo 4 da Liga A da Liga das Nações, País de Gales e Bélgica encontram-se este sábado em Cardiff, num duelo no qual o conjunto da casa procurará alcançar, à terceira tentativa, a sua primeira vitória neste grupo. Se não o fizer, com metade dos jogos disputados, o sonho da final four ficará muito complicado.Já os italianos venceram no duelo mais recente, com uma goleada sobre a Polónia por 6-1 e ganharam nova vida no apuramento - depois de terem sido goleados pela Holanda. Nesses dois jogos, refira-se, o marcador teve 3 ou mais golos e tentos de ambas as equipas, tal como sucedeu em sete dos últimos oito encontros dos belgas.Quanto ao País de Gales, tem apenas a destacar a estatística relativa também aos golos de ambas as equipas - em seis dos últimos sete encontros isso aconteceu.Quanto ao confronto direto, desde 2012 já houve sete duelos entre estas duas equipas, havendo por agora um equilíbrio total, com duas vitórias para cada lado e três empates. O duelo mais recente, disputado em novembro do ano passado, na qualificação para o Mundial, acabou também numa igualdade, no caso a um golo. Desses sete jogos, refira-se, apenas dois tiveram 3 ou mais golos.