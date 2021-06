País de Gales-Dinamarca: começa o 'mata-mata'

País de Gales e Dinamarca defrontam-se, este sábado, no jogo que dá início aos oitavos de final do Euro'2020, uma partida que será disputada na Johan Cruijff Arena, em Amesterdão.

Na fase de grupos, a equipa de Gareth Bale e companhia terminou no segundo lugar do Grupo A - apenas atrás da líder Itália -, com quatro pontos em três jogos (uma vitória, um empate e uma derrota). Já a Dinamarca terminou na segunda posição do Grupo B - apenas atrás da líder Bélgica -, com três pontos em três jogos (uma vitória e duas derrotas).

No que toca a saldo de golos marcados e sofridos na fase anterior do torneio, de registar-se que as duas seleções terminaram, em ambos os grupos, com um golo positivo. O País de Gales marcou três golos durante a fase de grupos e sofreu dois, ao passo que a Dinamarca marcou cinco e sofreu quatro.

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade da Dinamarca, seleção que venceu três dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas equipas, com o País de Gales a levar a melhor nos dois restantes embates realizados durante esse mesmo período.