País de Gales-Escócia: segunda jornada das Seis Nações em andamento

• Foto: Reuters

Encontro da segunda jornada do Torneio das Seis Nações, com um duelo entre País de Gales e Escócia a disputar este sábado no Principality, em Cardiff.



Com 4 pontos, a Escócia chega a este jogo depois de ter entrado a vencer diante da Inglaterra, ao passo que Gales tem 0 pontos, mercê de ter perdido na Irlanda por 29-7.



No ano passado, também neste mesmo torneio, Gales venceu por 25-24 em solo escocês, algo que agora neste embate procurarão vingar.

Por Record