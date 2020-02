País de Gales-França: gauleses defendem registo perfeito

Só com vitórias até ao momento, a França defronta este sábado a seleção do País de Gales numa partida da terceira jornada do Torneio das Seis Nações na qual terá pela frente uma formação perante a qual tem um registo amplamente negativo.



Derrotada nos últimos três duelos (dois deles para as Seis Nações), a França venceu apenas cinco dos últimos 13 encontros diante destes galeses, que procuram neste duelo renascer depois da derrota averbada ante a Irlanda, por 24-14.

CÓD 583 País de Gales 1.36 Empate 17.65 França 2.91