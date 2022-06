País de Gales-Holanda: equipas motivadas pelos resultados recentes

CÓD 152 País de Gales 6.15 Empate 4.05 Países Baixos 1.54

Moralizados pelos recentes recentes, País de Gales e Holanda defrontam-se esta quarta-feira em Cardiff, num duelo do Grupo A4 da Liga das Nações.A atuar em casa, os galeses vão procurar a primeira vitória no torneio (perderam por 2-1 diante da Polónia), mas chegam a este jogo motivados pelo triunfo conseguido no domingo sobre a Ucrânia, que garantiu a presença na fase final do Mundial'2022.Quanto à Holanda, entrou a todo o gás na prova da UEFA e, com uma goleada por 4-1, 'despachou' a Bélgica e deu um sério aviso à concorrência. Nesse jogo, refira-se, os holandeses ampliaram para dez o número de jogos seguidos sem perder. Por outro lado, reforçaram duas estatísticas importantes: foram a primeira equipa a marcar (foi assim em oito dos últimos nove) e a equipa que chegou ao intervalo na frente (foi assim em sete dos mais recentes nove).Quanto ao confronto direto, estas duas equipas apenas se defrontaram por duas vezes na história, havendo por agora vantagem total dos holandeses, com duas vitórias: 3-2 e 2-0.