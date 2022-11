País de Gales-Inglaterra: duelo de rivais com muito em jogo

CÓD 136 País de Gales 7,6 Empate 4,45 Inglaterra 1,38

Com uma vitória e um empate no registo, a Inglaterra tem tudo a seu favor para esta terça-feira carimbar o apuramento para os oitavos-de-final do Mundial'2022. Para tal, os ingleses 'apenas' têm de empatar diante do País de Gales, uma equipa que, por seu turno, está obrigada a ganhar para sonhar com essa mesma passagem. E mesmo ganhando... não será fácil.Para se apurar, o País de Gales tem de ganhar e esperar que no outro jogo haja empate. Por outro lado, os galeses podem apurar-se com uma vitória no outro encontro desde que ganhem neste jogo por uma diferença superior a quatro golos.Em termos de sequências estatísticas, a Inglaterra leva três jogos seguidos sem perder, ao passo que os galeses estão há sete partidas sem ganhar e sempre a sofrer golos - e sempre em primeiro lugar. Nesses sete jogos em cinco conseguiram marcar.Quanto ao confronto direto, a Inglaterra venceu os últimos seis jogos, o último dos quais em 2020, com um triunfo por 3-0.