País de Gales-Rep. Checa: galeses obrigados a ganhar

Na liderança do Grupo E da zona europeia de qualificação para o Mundial'2022 - em igualdade com a Bélgica -, a Rep. Checa visita esta terça-feira Cardiff, numa partida na qual terá pela frente uma formação do País de Gales que arrancou da pior forma esta qualificação, ao perder por 3-1 ante os belgas.



Com necessidade de vencer para não perder o comboio da qualificação, os galeses chegam a este jogo teoricamente não tão desgastados, já que apesar de terem jogado no sábado, fizeram-no num encontro de preparação ante o México, no qual até venceram por 1-0. Nesse encontro - onde terão de resolver a questão sem Joe Allen, Rabbi Matondo, Hal Robson-Kanu e Tyler Roberts -, tal como em cinco dos últimos seis, os galeses foram a primeira equipa (e única) a marcar, sendo que esse foi também um dos cinco dos últimos sete a ter menos do que três golos.



Quanto aos checos, entram em campo vindos de um sempre moralizador empate diante da Bélgica, isto numa partida na qual terão três baixas: Tomas Kalas, Ondrej Kolar e Alex Kral. Por outro lado, os checos levam já quatro encontros seguidos sem perder, sendo que a nível de golos há a referir que o registo foi inferior a 3 em cinco dos últimos seis duelos que disputaram.



Relativamente ao confronto direto, este será o terceiro duelo da história entre estas duas equipas, havendo por agora uma vitória checa e um empate. Ainda assim, note-se que estes jogos foram em 2006 e 2007.

CÓD 135 País de Gales 2.64 Empate 2.9 Rep. Checa 2.43